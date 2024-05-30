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استقرت أسعار الحديد والأسمنت فى المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الخميس 30 مايو 2024.

•وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأسمنت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل نحو 2020 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل نحو 1920 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل نحو 1925 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 1950 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويسليسجل 1990 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2095 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 1980 جنيها.