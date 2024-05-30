إندونيسيا ونيوزيلندا تعززان التزامهما بمكافحة الإرهاب

عززت الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا ووزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، التزامهما بمكافحة الإرهاب خلال الاجتماع الثاني لـ"مجموعة العمل المشتركة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية عن رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا، محمد ريكو أميلزا دانييل، قوله في بيان الوكالة الذي تم تلقيه اليوم الخميس، إن الدولتين لديهما نفس القلق بشأن قضية التطرف عبر الإنترنت الذي يستهدف جيل الشباب.

وأشار دانييل إلى أن إندونيسيا ونيوزيلندا، اتفقتا خلال الاجتماع الذي عقداه في ولنجتون بنيوزيلندا أمس الاول الثلاثاء، على أن مرونة المجتمع تعد جانبا حاسما في الجهود المبذولة من أجل التغلب على الإرهاب، وأن الدولتين ملتزمتان بمواصلة التعاون المتنوع على المستوى الإقليمي وعلى المستويات متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن "الاجتماع الثاني لـ /مجموعة العمل المشتركة/ يظهر التزامنا بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".



