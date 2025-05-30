عراقجي: الحديث عن اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا لا يستند لوقائع ملموسة

قال سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن الحديث عن اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا لا يستند إلى وقائع ملموسة، مشددًا على أن الطريق نحو أي توافق يمر عبر المفاوضات المباشرة لا عبر التكهنات الإعلامية.

وأضاف عراقجي، خلال منشور عبر منصة "إكس"، مساء الخميس: "لا تزال وسائل الإعلام تواصل التكهن بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، لكنني لست متأكدًا أننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة بالفعل"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بصدق إلى حل دبلوماسي يضمن مصالح جميع الأطراف، غير أن ذلك مرهون باتفاق يُنهي كل العقوبات ويضمن الحقوق النووية لإيران، بما في ذلك التخصيب"، مؤكدا أن "مسار التوافق لا يمر عبر وسائل الإعلام، بل من خلال طاولة المفاوضات."

كما علّق على ما وصفه بـ"آخر الأخبار الزائفة ضد الدبلوماسية الإيرانية والأمريكية"، قائلاً: "الاستخدام الدعائي لاسم إيران لمهاجمة المنتقدين الداخليين في أمريكا، أمر لا قيمة له، حتى بالنسبة لإسرائيل".