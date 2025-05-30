محافظ المنيا يؤكد جاهزية اللجان لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي تنطلق غدًا السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو، حيث يبدأ الطلاب غدًا الامتحانات بمادة اللغة العربية.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز ضرورة توفير بيئة ملائمة للطلاب تضمن أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، موجّهًا بالحفاظ على نظافة محيط المدارس، والتأكد من انتظام الخدمات الأساسية، ومنع الإشغالات وتقليل الزحام والضوضاء في محيط اللجان، بما يساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحانات.

كما وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان، وتطبيق التعليمات الخاصة بأعمال المراقبة والانضباط، وتيسير كافة العوامل التي تدعم حسن سير العملية الامتحانية.

وأوضح صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس حيث تستقبل 117 ألف و 264 طالبًا وطالبة موزعين على 497 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، حيث تم تجهيز اللجان بكافة المتطلبات من مقاعد وأدوات نظافة وتهوية، وتوفير أطقم الملاحظين والمراقبين، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية كالأمن والصحة والكهرباء لضمان انضباط اللجان وسلامة الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتدخل السريع حال وجود أي طارئ، بما يكفل تنظيمًا محكمًا وبيئة آمنة لجميع الطلاب.