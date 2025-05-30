محكمة استئناف تسمح لترامب مؤقتًا بفرض رسوم جمركية وفق قانون الطوارئ

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سمحت محكمة استئناف فيدرالية، اليوم الخميس، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية مؤقتا بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، وذلك في الوقت الذي تستأنف فيه إدارته حكما قضى بإلغاء الجزء الأكبر من أوامره الرئاسية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية على طلب عاجل تقدمت به إدارة ترامب، تدفع فيه بأن وقف فرض الرسوم الجمركية يعد "أمرا حرجا للأمن القومي الأمريكي".

وأوقفت محكمة الاستئناف مؤقتا قرارا أصدرته محكمة تجارة فيدرالية أمس الأربعاء.

ويواجه ترامب عدة دعاوى قضائية تدفع بأن رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها تجاوزت صلاحياته، وجعلت سياسة التجارة في البلاد رهنا لأهوائه الشخصية.