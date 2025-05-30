مديريات التعليم تحدد مهام الملاحظ داخل اللجان قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

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حددت المديريات التعليمية مهام الملاحظ داخل اللجان، وذلك في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ غدا.

وجاءت هذه المهام كالتالي:

١. التواجد باللجنة قبل الموعد بنصف ساعة للتوقيع في دفاتر الحضور والتعرف على مكان اللجنة.

٢. الدخول إلى اللجنة المخصصة قبل بدء الامتحان بربع ساعة، مع جرس دخول الطلاب.

٣. التأكد من انتظام المقاعد وسلامتها ومنع ضمّها؛ للحفاظ على الانضباط ومنع الغش.

٤. عدم السماح بدخول أي طالب بلجان الامتحان ومعه مذكرات أو كتب أو هاتف محمول، والتأكد من أن كل طالب يجلس في المقعد المخصص له

٥. توزيع البوكليت من بدء اللجنة، مع التأكد من سلامتها وتوقيع الملاحظين عليها.

٦. تنبيه الطلاب بعدم تمزيق أوراق البوكليت، والكتابة بالقلم الأزرق فقط، وعدم استخدام المزيل أو الألوان أو الكتابة على ورقة الأسئلة.

٧. يجلس ملاحظ في بداية اللجنة والآخر في نهايتها بالممر المقابل.

٨. يمنع التحدث داخل اللجنة، أو الأكل، أو الشرب، أو القراءة، أو التدخين، أو استخدام الموبايل أو الانشغال بأي شيء غير مهام الملاحظة.

٩. يجب على الملاحظ الجلوس وعدم التجول داخل اللجنة طوال زمن الامتحان.

١٠. يُمنع قراءة الأسئلة أو مناقشتها مع الطلاب، وأي استفسار يوجه فقط لرئيس اللجنة الذي يملك ورقة التصحيح المعتمدة.

١١. في حالة طلب الطالب الذهاب لدورة المياه، يتم تسليم البوكليت، ويرافقه فرد أمن (طالب أو طالبة حسب النوع).

١٢. إذا حاول طالب الغش أو إثارة الفوضى، يتم إنذاره أولًا بهدوء، وإن استمر، تُحرر ضده محضر بالمخالفة، ويُتخذ الإجراء القانوني المناسب.

١٣. لا يجوز الإعلان عن الوقت المتبقي داخل اللجنة، فالدخول والخروج مرتبط بصوت الجرس فقط.

١٤. عند جمع كراسات الإجابة، يجب عد الأوراق والتأكد من مطابقتها لما هو مدوّن على الغلاف.

١٥. إذا وُجد تمزيق أو نقص بأوراق البوكليت ، يُحرر محضر يُوقع عليه الطالب والملاحظ والمراقب.

١٦. يُلزم الطالب بالإجابة على أسئلة كراسة الامتحان (البوكليت) وعدم تركها دون حل، ويُعد الامتناع عن ذلك مخالفة تستوجب تحرير محضر بالواقعة يُعرض على الطالب للتوقيع عليه فورًا."

وأكدت المديريات ضرورة توفير بيئة هادئة ومطمئنة للطالب تساعده على التركيز، مع التحلي بالصبر وضبط النفس، وتجنب التحدث كثيرا أو دفع الطالب للاستعجال، فالزمن المخصص للإجابة معلوم وواضح، ومهام الملاحظ محددة ينبغي الالتزام بها.