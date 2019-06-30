ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء اليابان آفاق التعاون الثنائي

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، آفاق التعاون بين البلدين، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء - الذي جاء على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا باليابان - بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد محمد بن سلمان أن العلاقات بين المملكة واليابان تاريخية، مشيرا إلى ما تحقق في السنوات القليلة الماضية من تقدم كبير في مجالات التعاون الثنائي، معربا عن شكره لرئيس الوزراء الياباني على إدارته الناجحة للقمة.

من جانبه، أشاد آبي بما تشهده السعودية من تقدم وفق رؤية المملكة 2030 ، مؤكدا حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة، وكذا التعاون في سبيل إنجاح أعمال قمة دول مجموعة العشرين القادمة التي ستستضيفها المملكة.