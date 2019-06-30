تم افتتاح مستشفى الأطفال الجديد الدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، وتشكل المستشفى أحدث اسهامات بنك مصر للنهوض بالعملية الطبية لخدمة أكثر من 150 ألف طفل سنويا، وذلك من خلال مؤسسته المجتمعية، وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه مصرى لتجهيز وحدتى رعاية مركزة للأطفال، ودور لمرضى القسم الداخلى، كما قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بإنشاء وحدة رعاية مركزة بمستشفى الجراحة بمستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 10 ملايين جنيه، وبالإضافة إلى ذلك وحرصا من المؤسسة على الحفاظ على مستوى أداء الخدمة، فإنها تتولى تكاليف التمريض منذ افتتاح الوحدة وحتى الآن أى بما يعادل حوالى 10 ملايين جنيه مصرى.

وكذلك قد ساهمت مؤسسة بنك مصر فى تجهيز غرفتى عزل ورعاية متوسطة بوحدة زرع النخاع التابعة لوحدة الأمراض الاكلينيكية والأورام بمستشفى الباطنة بمبلغ 1.5 مليون جنيه، هذا وتساهم المؤسسة حاليا فى تجهيز 3 غرف عمليات ورعاية بالدور الرابع لمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بالجامعة بمبلغ 23 مليون جنيه، لتصل بذلك حجم مساهمة بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع لمستشفيات جامعة عين شمس نحو 63.5 مليون جنيه.

هذا ويعد بنك مصر رائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها وكذلك باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، ويقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع»، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جم، فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/2017.

هذا وقد حاز بنك مصر مؤخرا على عدة جوائز عالمية فى مجال المسئولية المجتمعية اشادة بمجهوداته فى هذا المجال منها؛ جائزة «أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية ــ مصر لعامى 2018 و2019» من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة «أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية – مصر» من مجلة إنترناشيونال بيزنس لعامى 2018 و2019، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية ــ مصر 2019» من مجلة إنترناشيونال فاينناس، كما حصل البنك على جائزة «أفضل بنك فى المسئولية المجتمعية – مصر عام 2019» من مجلة جلوبال براندز.