إياد نصار: «الممر» فيلم ينطلق من الخاص إلى العام

قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه وافق على الفور بالمشاركة في فيلم «الممر» لأنه عمل ينطلق من الخاص إلى العام وليس كأعمال سابقة تناولت حرب أكتوبر من خلال إطار عام، بحسب تعبيره.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أنه جمعته عدة جلسات مع المخرج الكبير شريف عرفة من أجل بناء شخصية الضابط الإسرائيلي التي يجسدها بالعمل والتعرف على خلفيته والتطور النفسي له.



وأوضح: «الفكرة في تقديم دور الضابط الإسرائيلي في «الممر» ليست قائمة على أنه شخص شرير لأن هذه مسألة شخصية قد يتم نفيها بأكثر من طريقة، وإنما على أن هذا الضابط يستند إلى عقيدة شريرة وهذه هي الرؤية الأهم».



يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول حرب 1967 وبداية قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.