أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية اليوم الأحد تسجيل رقم قياسي في درجات الحرارة في آخر أيام شهر يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة بعد ظهر اليوم، في مقرها بمدينة أوفنباخ الألمانية أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 9ر38 درجة مئوية في مدينة باد كرويتس باخ في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا اليوم الساعة 00ر15 (بالتوقيت المحلي).

وبذلك تم تحطيم الرقم القياسي الذي تم بلوغه هذا الشهر وهو 6ر38 درجة مئوية في مدينة كوشن بولاية براندنبورج وفي مدينة باد-موسكاو في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا يوم الأربعاء الماضي.

وقبل تسجيل هذه الدرجات خلال الشهر الجاري، كانت أقصى درجة حرارة تم تسجيلها لشهر يونيو بلغت 5ر38 في يومي 27 و28 من هذا الشهر في عام 1947، في بلدة بولرتال في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

ولكن الهيئة أشارت إلى أن الوصول للرقم القياسي (الذي حققته ألمانيا من قبل) في درجات الحرارة بقيمة 3ر40 درجة مئوية يظل غير منظور في الوقت الحالي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أنه يمكن للمواطنين في ألمانيا توقع انخفاض درجات الحرارة نوعا ما خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستنخفض إلى أقل من 30 درجة مئوية حتى الثلاثاء القادم.