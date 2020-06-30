قال مصدر مطلع بوزارة البيئة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لم يرد للوزارة أي بلاغ رسمي من أي مواطن أو جهة بوجود تماسيح داخل ترعة المريوطية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن قطاع المحميات المسؤول عن رصد أية حيوانات أو طيور سواء داخل المحميات أو خارجها سيقوم بدراسة الفيديو المنشور بأحد المواقع الإخبارية للتأكد من مدى صحته أو عدمه.

وجاء ذلك بعد تداول عدد من المواقع،خلال الساعات الماضية، فيديو ومعلومات تشير إلى ظهور تماسيح في ترعة المريوطية، ونسب تلك التصريحات لوزارة البيئة، بإصدارها قرار بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها، وهو ما نفته وزارة البيئة، مؤكدة أنها لم تتلق أية بلاغات خاصة بترعة المريوطية.