عمرو أديب: الموقع الإلكتروني الجديد لرئاسة الجمهورية يكشف للمواطن أين تُنفق أمواله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن موقع الرئاسة الجديد الذي تم تدشينه مهم للغاية، خاصة في سرد المشروعات التنموية التي تتخذها المؤسسات المختلفة، مشيدا بأداء الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في رعاية وعرض تاريخ مصر القديم.

وعن المشروعات التي يسردها موقع الرئاسة الجديد، أضاف «أديب» خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه على قناة «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «وزير السياحة والآثار رجل فاخر، لما تشوف ما تم إنجازه في المتاحف شيء عبقري، غير طبيعي، فالنهاردا بقى عندنا موقع على الإنترنت للرئاسة المصرية تقدر تشوف فلوسك بتتصرف على إيه، تاريخ رؤساء مصر التاريخ المصري».

وأشار إلى أهمية الموقع الذي جاء نتاج عمل ضخم، وأنه يوفر أرشيفا مهما لمصر، وتحديثا لكل المشروعات التنموية التي تعمل عليها.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاثنين، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.