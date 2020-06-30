أمريكا تنهي صادرات الدفاع إلى هونج كونج بسبب قانون الأمن القومي الصيني

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستنهي صادرات المعدات الدفاعية من أصل أمريكي إلى هونج كونج، في أحدث تصعيد بشأن تشريع الأمن القومي الصيني.

وقال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء لحماية الأمن القومي الأمريكي".

وأضاف: "إننا لم نعد نستطيع التمييز بين تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى هونج كونج أو إلى البر الرئيسى للصين " .

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات نحو فرض نفس القيود على تكنولوجيا الدفاع الأمريكية والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى هونج كونج كما تفعل بالنسبة للصين".

ومن المقرر أن تفرض بكين نيابة عن هونج كونج قوانين الأمن القومي التي تستهدف "الخيانة والفتنة والإرهاب والتدخل الأجنبي".

وتقول جماعات حقوق الإنسان والسياسيون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج إنه من المرجح أن يستخدم القانون لإسكات المعارضة في المدينة، حيث استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال العام الماضي.

ويأتي إعلان بومبيو بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في مايو أنه سيلغي "الوضع الخاص" لهونج كونج قائلا إن الإقليم لم يعد مستقلا عن بكين.

وقال ترامب إن الإلغاء سيؤثر على جميع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وهونج كونج، والتي ساعدت في جعل ركيزة المنطقة مركزًا للتمويل العالمي.