مجلس الوزراء السعودي: نقف إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها

‏استعرض مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تطورات الأحداث ومستجداتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، مجددًا تأكيد المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها.



وأكد مجلس الوزراء السعودي، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.



ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة».