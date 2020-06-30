حكومة إيطاليا بصدد تنفيذ خطة إنقاذ «أليتاليا» للطيران بعد تعيين إدارة جديدة

أفاد تقرير بأن الحكومة الإيطالية سوف تضع اللمسات الأخيرة على خطط إعادة تأميم شركة الطيران المتعثرة أليتاليا في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد تعيين إدارة جديدة للشركة.

وذكرت صحيفة "إل ماسيجيرو" اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الإيطالي بعد غد الخميس على قرار تأخر كثيرا بتقديم 3 مليارات يورو (4ر3 مليارات دولار) لإنقاذ أليتاليا.

وجاء التقرير بعد يوم واحد من تعيين رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مسؤولين في المناصب القيادية لشركة الطيران التي لم تحقق أرباحا منذ عام 2002 .

وتتمثل خطة الحكومة الإيطالية في ضخ 3 مليارات يورو في شركة جديدة تخضع لسيطرة الدولة وتستحوذ على أصول أليتاليا، مع ترك ديونها لمدير تفليسة.

وقال وزير الصناعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي لنواب البرلمان الأسبوع الماضي إن "أليتاليتا الجديدة" سوف تركز على الرحلات الطويلة الأكثر ربحية وعلى ترشيد أسطولها، بل وستتجنب أي شطب كبير في الوظائف.

يشار إلى أن أليتاليا، التي تخضع لإدارة تسيطر عليها الحكومة منذ أيار/مايو 2017، لديها حاليا نحو 11 ألف موظف، وفقا لمتحدث باسم الشركة.