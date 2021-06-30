سفير البحرين يهنئ السيسي والشعب المصري بذكرى 30 يونيو: علامة فارقة في تاريخ الأمة

هنأ سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام بن محمد الجودر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين مملكة البحرين ومصر ازدادت قوة ورسوخًا بعد ثورة 30 يونيو 2013 بفضل العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين الشعبين الشقيقين.

وأكد الجودر، أن ثورة 30 يونيو شكلت علامة فارقة ليس في تاريخ مصر فحسب بل في تاريخ الأمة العربية بأكملها، كونها أعادت مسار مصر الدولة إلى مكانتها الريادية لتبقى عظيمة بعد أن كادت تختطف من أمتها العربية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا كانت وستظل صفًا واحدًا في دعم مصر لعودتها إلى مكانتها كونها القلب النابض للأمة العربية ولأشقائها، قائلا إن التاريخ يسطر أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كان أول زعيم عربي وعالمي يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدا في الأول من يوليو 2013، موضحا أن هذه الزيارة التي جاءت حبًا وتقديرًا من ملك البحرين لهذا البلد العظيم، ولهذا الشعب والقيادة.

وأكد أنه اليوم وبعد مرور ثماني سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تسجل العلاقات بين مملكة البحرين ومصر فصلًا جديدًا يضاف إلى فصول العلاقات المتجذرة عبر التاريخ التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المناحي السياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية، موضحا أن زيارات ملك البحرين لمصر ولقاءاته مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا، تؤكد وقوف البحرين قلبًا وقالبًا مع مصر وقيادتها وشعبها الشقيق ضد أي محاولة للمساس بالأمن القومي المصري والعربي، مضيفا أن الجميع يعلم مدى متانة هذه العلاقة التي تجمع بين القيادتين.

وأشار إلى أنه خلال وجوده في مصر على مدار أكثر من عام ونصف، فإنه يربطه بيوم الثلاثين من يونيو ذكرى عزيزة كتاريخ مهم في مسيرته الدبلوماسية، قائلا إنه تشرف في الأول من يوليو 2020 بتقديم أوراق اعتماده للرئيس السيسي، بعد الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لمملكة البحرين في القاهرة، ومن قبلها كان ارتباطه بمصر ارتباطا وثيقًا عندما كان وزيرًا للشباب والرياضة وكمواطن بحريني يعشق أرض الكنانة، وما سمعه عن مصر من والده وحبه لها.

وأكد أن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات العربية الأخوية، لما لمصر من مكانة خاصة لدى مملكة البحرين، "كونها صاحبة المواقف البارزة في نصرة قضايا الأمة العربية، وصاحبة الدور الريادي في دعم المملكة وتعزيز نهضتها، كما أنها تمثل امتدادنا القومي الذي نعتز بريادته ومشاركة الكثير من التجارب وفي مقدمتها حماية المقدرات العربية"، وفق قوله.