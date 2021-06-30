عشرات الوفيات في مقاطعة بريتش كولومبيا بسبب موجة شديدة الحرارة

تسببت موجة حر قياسي في مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندي في عشرات الوفيات المفاجئة، حيث سجلت درجات الحرارة أعلى مستوى لها لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الثلاثاء، لتصل إلى 49.5 درجة مئوية في بلدة ليتون.

وبحلول منتصف يوم أمس الثلاثاء، قالت الشرطة في فانكوفر إنها استجابت لـ 65 مكالمة وفاة مفاجئة منذ يوم الجمعة. وتخضع هذه الوفيات للتحقيق، لكن يعتقد أن الحر الشديد هو سبب معظمها.

وبين الجمعة والاثنين، وسط ما وصفه المسؤولون بـ "الحر الشديد"، توفي 233 شخصا على الأقل في بريتش كولومبيا.

وذكر جهاز محققي الوفيات في بريتيش كولومبيا "منذ بداية الموجة الحارة أواخر الأسبوع الماضي، شهدت خدمة الطب الشرعي في بريتش كولومبيا زيادة كبيرة في الوفيات المبلغ عنها حيث يشتبه في أن الحرارة الشديدة ساهمت في ذلك".

وذكر بيان أن القائمين على الطب الشرعي يجمعون الآن معلومات عن سبب الوفيات حيث ربما يكون للحرارة دور في ذلك.

وقالت إدارة الشرطة إنها أعادت نشر العشرات من الضباط وطلبت من الجمهور الاتصال بأرقام الطوارئ فقط لحالات الطوارئ لأن الوفيات المرتبطة بالحرارة استنفدت موارد الخطوط الأمامية وأخرت أوقات الاستجابة.