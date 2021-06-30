 التحالف يعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية - بوابة الشروق
الأربعاء 30 يونيو 2021 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

التحالف يعترض طائرة مسيرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 11:51 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو المناطق الجنوبية في المملكة.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان صحفي اليوم، أن تلك الميليشيات المدعومة من إيران مستمرة باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما شدد على أن قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

يذكر أن التحالف كان أعلن أيضا قبل يومين، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، خلال 48 ساعة، ست طائرات مسيرة وأربعة صواريخ باليستية، حاولت استهداف أعيان مدنية جنوب البلاد.

ويطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية وهو ما تصاعد مؤخراً بشكل لافت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك