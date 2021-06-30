النيابة تنتقل لمعاينة موقع عقار الدخيلة المنهار غربي الإسكندرية

انتقل فريق من نيابة الدخيلة في الإٍسكندرية، اليوم الأربعاء، لموقع العقار المُنهار، والمكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع البرسيم، منطقة الدخيلة الجبل، التابعة لنطاق حي العجمي، غربًا، وتسبب في إصابة 4 أشخاص، بجروح، وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وجارٍ البحث عن آخرين.

وطلبت النيابة العامة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، التحفظ على ملف العقار بالحي، ونقله لسراياها، مع سرعة موافاتها بتحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وسماع أقوالهم، وسؤال قاطني العقار "الناجين" حول أسباب الانهيار.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، عدة إخطارات، من مأمور قسم شرطة الدخيلة، وإدارتي شرطة، النجدة، والحماية المدنية، وغرفتي عمليات "المحافظة، وحي العجمي"، حول ورود بلاغًات من الأهالي؛ بوقوع الانهيار، ووجود مصابين وسكان بين الأنقاض.

وبانتقال الشرطة، وقوات الدفاع المدني، رفقة سيارات الإسعاف، وتنفيذيو الحي بمعداتهم، إلى موقع الانهيار، تبين من المعاينة الأولية، أن العقار كان مأهول بالسكان، حيث تقطنه 7 أسر، وتم انتشال المصابين بينهم طفله، فيما تتواصل أعمال رفع الأنقاض؛ بحثًا عن آخرين، وسط أنباء عن وجود سُكان بين الأنقاض.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارٍ رفع الأنقاض، بعد وضع سياج في محيط العقار؛ لتأمين حركة المارة من المواطنين والسيارات، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

يُذكر أن الإسكندرية، شهدت وقوع انهيارات بـ4 عقارات قديمة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، الأول: في منطقة العطارين، بحي وسط، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، والثاني: في منطقة أبوسليمان، بحي شرق، وأدى لإصابة طفل، والثالث: في منطقة اللبان، بحي الجمرك، والرابع: في منطقة القباري، التابعة لحي غرب، وأدى لتحطم سيارتين، دون خسائر بشرية.