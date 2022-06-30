كلاتنبرج: خطط لتحليل المستوى وبرنامج تعليمي للحكام المصريين

كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة تطوير التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، خطة عمله في الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الحكام المصريين.

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم الإنجليزي كلاتنبرج، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، كرئيس للجنة تطوير التحكيم في مصر.

وقال كلاتنبرج في تصريحات خلال المؤتمر: «لطالما كان التحكيم واحدة من أكبر مشاكل كرة القدم، وبالتالي طلبت من اتحاد الكرة عمل خطة تطوير كاملة».

وأضاف: «أقترح إنتاج مقطع فيديو أسبوعي يضم اللقطات الجدلية والحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم الفيديو عند اتخاذ القرار، ذلك سيسمح بفهم عملية اتخاذ القرار ليتفهمه الجميع».

وتابع: «واحدة من أكبر مشاكل التحكيم هي استمرارية تقنية الفيديو بنفس المعيار بين أسبوع وآخر، وبالتالي يجب تقوية التواصل بين حكم الساحة وحكم الفيديو. طلبت أيضا إعداد برنامج بدني للحكام حتى يمتلكون أعلى لياقة بدنية ممكنة».

وأوضح: «أعمل في اليونان على نفس مشروع تطوير الحكام الذي عرضته على الاتحاد المصري، لكنه لم ينته بعد، آمل أن أستطيع التعاون مع مصر لتطوير الحكام كما فعلت في اليونان».

وشدد: «استطعت في اليونان تقليل مدة مراجعة القرارات في تقنية الفيديو بـ 33 ثانية كاملة كمعدل، وباتت الأخطاء أقل وعودة حكم الساحة لمراجعة اللقطات أقل».

وواصل: «وفقًا لخبراتي السابقة، فلا نستطيع تغيير شيء بين يوم وليلة، سأضع خطة تحليل لمستوى الحكام، ولن يتم قبول أي مستوى سيئ من حكم».

وكشف كلاتنبرج: «اتحاد الكرة عرض علي عقد لمدة سنة، ومن المهم أن أعمل مع الإعلام والأندية لنتأكد من دعمهما الاتحاد والعمل على تحسين منظومة التحكيم».

وأكد: «من الصعب أن أمتلك انطباعًا الآن عن الحكام المصريين لأن المحادثات بشأن تولي المنصب بدأت منذ أيام أو أسابيع فقط، لكني سأشاهد المباريات، كما أمتلك البيانات لتحليل اداء الحكام».

واعترف: «من المؤسف عدم تواجد حكام ساحة مصريين في كأس العالم، يوجد حكم مساعد واحد، ولذلك من المهم وضع برنامج تعليمي والاهتمام بالحكام في الدرجات الدنيا لخلق جيل جديد يكون جاهزا لكأس العالم المقبل وفي سن مناسب».

وأتم: «أشكركم على دعوتي للقدوم إلى القاهرة لمناقشة إمكانية تولي مهمة مستشار تطوير لجنة الحكام.. زيارتي هي الأولى للقاهرة ورأيت مدى روعتها. حكمت في أماكن عدة حول العالم وأفهم شغف المصريين بكرة القدم».