مصر والجزائر توقعان على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات

وقعت مصر والجزائر، خلال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على ١٣ اتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون في مختلف المجالات.



وشملت هذه المجالات كل من الصناعة، والتجارة، والأوقاف، وإدارة الموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، ودعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المصغرة وريادة الأعمال، والقوى العاملة، والبورصة، والرقابة المالية، فضلا عن تعزيز الاستثمار، وتنمية الصادرات.



كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لوزارة الخارجية الجزائرية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.



ومن المقرر أن يفتتح رئيسا حكومتي البلدين، غدا الخميس، منتدى رجال الأعمال المصري-الجزائري، والذي يضم لفيف من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون .



وقبيل اختتام الزيارة، سوف يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برفقة نظيره الجزائري لإطلاعه على نتائج أعمال اللجنة المشتركة.