قوات أوكرانية تواجه خطر حصارها في مصفاة للنفط في ليسيشانسك شرقي البلاد

قالت القوات الأوكرانية في مدينة ليسيشانسك شرق البلاد، إنها تواجه خطر حصارها في مصفاة للنفط.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير أن عمليات هجومية روسية في منطقة المصفاة، التي تبعد 7 كيلومترات فقط غربي ليسيشانسك، حققت نجاحا جزئيا.



وأضافت هيئة الأركان أن القوات الروسية "نفذت أيضا عمليات هجومية في مناطق تقع في الجزء الشمالي الشرقي لمصفاة ليسيشانسك، ومستوطنة توبوليفكا والجزء الشمالي لمستوطنتي فوفشوياريفكا ومالوريازانتسيف".



وتعد ليسيشانسك آخر بلدة هامة في منطقة لوهانسك تحت سيطرة أوكرانيا



وفي منطقة دونتيسك المجاورة، تم صد تقدم القوات الروسية قرب سلوفيانسك وباخموت، بحسب هيئة الأركان الأوكرانية



وعلى طول خط الجبهة، تم قصف المواقع الأوكرانية على نحو متواصل بالمدفعية وبالطائرات.



ولا يمكن على نحو مستقل التحقق من مثل المعلومات من منطقة الحرب.