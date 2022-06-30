العفو الدولية تتهم روسيا بارتكاب جريمة حرب في ماريوبول الأوكرانية

خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن الغارة الجوية التي شنتها روسيا على مسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية في مارس الماضي، تمثل جريمة حرب.

وجاء هذا الاستنتاج في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية اليوم الخميس، وذلك بعد أن أمضت ثلاثة أشهر في جمع الأدلة الخاصة بهذا العمل الوحشي.

ومن بين الأدلة التي عرضها التقرير شهادات لنحو 52 شخصا، من بينهم 28 كانوا داخل أو بالقرب من المسرح وقت وقوع الغارة الجوية الروسية.

وقالت أنييس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "بعد شهور من التحقيق الدقيق وتحليل صور الأقمار الاصطناعية والمقابلات مع عشرات الشهود ، خلصنا إلى أن الضربة كانت جريمة حرب واضحة ارتكبتها القوات الروسية".

وتوصلت المنظمة الحقوقية إلى أنه كان من شبه المؤكد أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت قنبلتين بوزن 500 كيلوجرام على المسرح، الذي كان يحتمي فيه مدنيون في 16 مارس.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن ما لايقل عن 12 شخصا قتلوا في الغارة الجوية، فضلا عن إصابة عدد أكبر بجروح خطيرة.

ويعد عدد القتلى الذي جاء في تقرير منظمة العفو الدولية أقل من التقديرات السابقة، حيث ورد أن عددا كبيرا من الأشخاص غادروا المسرح في الأيام التي سبقت الهجوم.

ويعُتقد أن آلاف المدنيين في ماريوبول قد قتلوا جراء الغارات الجوية الروسية الوحشية التي وقعت أثناء حصار المدينة، الذي انتهى في مايو الماضي بوقوعها تحت سيطرة الجيش الروسي.