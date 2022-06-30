إجراء عملية زراعة قرنية كاملة برمد المنيا ضمن القضاء على قوائم الاتنظار

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أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة للمرة الـ17.

تم إجراء أول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وبرعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.



وأشاد وكيل وزارة الصحة، بمدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور أرسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا أن العملية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 21 عاما كانت تعانى من سحابة مركزية بالقرنية بالعين اليمنى بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من الدكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى رمد المنيا والدكتور مدحت صموئيل استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض.