كييف: روسيا تركز على مصفاة للنفط في هجومها على مدينة بشرق أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني في تحديث صباح اليوم الخميس، إن روسيا تستخدم المدفعية سعيا لحصار مدينة ليسيتشانسك، وهي آخر جزء من منطقة لوهانسك، شرقي أوكرانيا، لا يزال تحت سيطرة كييف.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن الهجمات تقع حول مصفاة النفط بالمدينة.

وفي الوقت نفسه، قال انفصاليون مؤيدون لروسيا إنهم سيطروا على المنطقة المحيطة بالمصفاة، وفقا لتحديث عبر تليجرام نشره ممثلهم روديون ميروشنيك.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصف البنية التحتية المدنية، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال الانفصاليون إن قوات كييف تتراجع باتجاه الشمال الغربي.

وتقدمت القوات الروسية بالفعل إلى ضواحي ليسيتشانسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال وقع إلى الغرب من المدينة وإن القوات الروسية لا تزال تحاول السيطرة على طريق رئيسي بين ليسيتشانسك وبلدة باخموت.

كما رصدت هيئة الأركان هجمات شمال شرق باخموت، وقالت إن القوات الأوكرانية نجحت في وقف هجوم روسي في الجنوب، وإن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي قال مساء أمس الأربعاء، إن الجيش الروسي يستخدم نيران المدفعية في دونباس لإضعاف المواقع الأوكرانية.