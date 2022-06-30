أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن موسكو وواشنطن لا تعتزمان استئناف المحادثات بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء أي اتصالات لضمان الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة - "لا للأسف، لا توجد خطط ملموسة فيما يتعلق بهذا الشأن حتى الآن".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدث القول إن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لم يجريا أي اتصالات مباشرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس بوتين أكد - في خطابه أمام منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته العاشرة في وقت سابق اليوم - استعداد بلاده للدخول في محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن - في 24 فبراير الماضي - شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس؛ الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.