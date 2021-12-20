التعليم: تعاون مع السعودية لتطوير وتعزيز آليات التنسيق في مجالات التربية والتعليم والتدريب

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على هامش مشاركهما في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس، تعزيز العلاقات التعليمية الثنائية بين المملكة ومصر وسبل تطوير وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في مجالات التربية والتعليم والتدريب، بما يواكب مهارات القرن الـ 21 والمتغيّرات التقنية والمهنية الحديثة، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام، وكذلك دور التعليم في تحصين الطلاب والطالبات فكرياً.

وبحث الجانبان ، تعزيز التعاون بين بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية في المملكة، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين للإسهام في التطوير والإبداع، إضافةً إلى تقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين.