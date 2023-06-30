 وزير المناخ البريطاني يستقيل بعد توبيخه من لجنة برلمانية.. وينتقد رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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وزير المناخ البريطاني يستقيل بعد توبيخه من لجنة برلمانية.. وينتقد رئيس الوزراء

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:10 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 6:10 م

استقال وزير المناخ البريطاني زاك جولدسميث من حكومة ريشي سوناك، اليوم الجمعة بينما وجه انتقادا عنيفا ضد مؤهلات رئيس الوزراء البيئية، بعد يوم واحد من انتقاد لجنة برلمانية له، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

واتهم جولدسميث، وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، سوناك بالتراجع عن تعهداته بشأن البيئة، وقال في خطاب استقالته إن المملكة المتحدة "انسحبت بصورة واضحة (تحت قيادته) من الساحة العالمية وسحبت قيادتنا في المناخ والطبيعة".

وقال جولدسميث، عضو مجلس اللوردات التابع للبرلمان في خطابه الذي نشره عبر موقع تويتر: "لا تكمن المشكلة في أن الحكومة عدوانية إزاء البيئة، بل في أنك، يا رئيس حكومتنا ، غير مهتم ببساطة".

وأضاف: "إن لا مبالاة هذه الحكومة في  في مواجهة أكبر تحد نواجهه يجعل من الاستمرار في قيامى بدوري الحالي أمرا لا يطاق".


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