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يعتزم البنك الدولي تقديم قروض وتسهيلات بقيمة 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعات للطاقة صديقة للبيئة في الهند.

وقال أوجوست تانو كوامي، رئيس بعثة البنك الدولي في الهند، إن برنامج البنك يستهدف دعم تطبيق برنامج إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند والذي يستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.

يذكر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال التحليل الكهربائي للمياه لفصل الهيدروجين عن الأوكسجين ويكون العادم فيها بخار الماء.

وتعتبر الهند رابع أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن معدل استهلاك الكهرباء لكل شخص في الهند أقل منه في ألمانيا على سبيل المثال.

وتحتاج الهند إلى المزيد من مصادر الطاقة لتوفير الكهرباء لملايين المواطنين الذين مازلوا محرومين من إمدادات الكهرباء.

ومع تزايد عدد سكانها، يتزايد اعتماد الهند على الطاقة المتجددة وأيضا على الفحم المسبب لتلوث البيئة.

وتستهدف الهند الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2070.