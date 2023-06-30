سي إن إن: وثائق تكشف علاقة الجنرال الروسي المفقود هرمجدون بفاجنر

كشفت وثائق حصلت عليها شبكة CNN حصريا أن الجنرال الروسي المفقود سيرجي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا الملقب بـ"الجنرال هرمجدون" (نهاية العالم) كان عضوا بارزا في شركة فاجنر العسكرية الروسية، التي ترأسها يفغيني بريجوجين الشهير بلقب طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا للوثائق التي حصل عليها مركز ملفات التحقيق الروسي، كان سوروفيكين عضوا سريا من كبار الشخصيات في مجموعة المرتزقة فاجنر، ولديه رقم تعريف شخصي مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين في الجيش والاستخبارات.

ولم يُشاهد سوروفيكين علنا منذ يوم السبت الماضي، عندما نشر مقطع فيديو طالب فيه رئيس فجغنر بوقف تمرده، وظل مكان الجنرال المعروف بـ"الجنرال هرمغدون" لتكتيكاته القاسية في قصف المدن في سوريا مجهولا منذ ذلك الحين.

ولم ترد فاجنر على طلب CNN التعليق، وليس من الواضح ما الذي تنطوي عليه عضوية كبار الشخصيات بالمجموعة، بما في ذلك ما إذا كانت هناك فائدة مالية.

وكان من المعروف أن سوروفيكين له صلات مع مجموعة المرتزقة، لكن الوثائق تثير تساؤلات حول التقارب بين كبار قادة الجيش الروسي وفاجنر.

يذكر أن مسؤول روسي قال، الخميس، إن الجنرال سيرغي سوروفيكين ليس محتجزا، كما أشارت بعض وسائل الإعلام والمدونات المستقلة.

وذكر السكرتير التنفيذي للجنة المراقبة العامة في روسيا أليكسي ميلنيكوف، على تلغرام: "خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت الكثير من الرسائل والمكالمات من ممثلي عدد كبير من وسائل الإعلام الروسية والأجنبية يسألون "هل صحيح أن سوروفيكين موجود في مركز الاحتجاز وسيتم تقديمه إلى محاكمة؟ أخبرني في أي زنزانة هو؟ وما إلى ذلك".

وأضاف: "كان جوابي هو: إنه ليس في ليفورتوفو أو أي مرفق احتجاز آخر، لا أريد حتى التعليق على هذا الهراء حول "مرفق احتجاز تحت الأرض في سيريبرياني بور".

يذكر أن منشأة ليفورتوفو هي المكان الذي يُحتجز فيه المشتبه بهم المتهمون بالتجسس أو بارتكاب جرائم أخرى ضد الدولة الروسية.

وكان أحد المدونين المشهورين باسم Rybar أشار، الأربعاء، إلى أن سوروفيكين لم يُشاهد منذ يوم السبت وليس معروفًا على وجه اليقين أين الجنرال، في حين أن هناك رواية بأنه يخضع للاستجواب.

كما زعم الصحفي الروسي المعروف، أليكسي فينيديكتوف - المحرر السابق لمحطة إذاعة إيكو موسكو المغلقة الآن - أن سوروفكين لم يكن على اتصال بأسرته منذ ثلاثة أيام.

وتواصلت شبكة CNN مع الكرملين ووزارة الدفاع الروسية للتعليق على مكان وجود سوروفكين، ليرد الكرملين بـ"لا تعليق" في حين قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لا أستطيع قول أي شيء".

ولا تزال الظروف التي سجل فيها سوروفكين آخر مقطع فيديو له غير واضحة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أنهم أطلعوا على معلومات استخباراتية أمريكية، أن سوروفيكين "لديه معرفة مسبقة بخطط يفغيني بريغوجين للتمرد على القيادة العسكرية الروسية".