بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد الانتهاء من الرجم ثاني أيام التشريق

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج متعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ورغم الزحام في مشعر منى وفي الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل كبرى، ساهم في ذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد أفواج حجاجها عن الزحام والتدافع، حيث نجح عدد من شركات السياحة في التنسيق لإدخال الأتوبيسات الخاصة بها إلى أقرب مكان للمخيمات، وبعض الشركات نقلت أمتعة الحجاج إلى الفنادق مباشرة.

وتتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والأثار، على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح غدا السبت، وأصدرت البعثة تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة بإخطار البعثة أولا بأول بأية تطورات في عمليات التفويج، كما تم تكليف مشرفي البعثة بمتابعة تفويج الحجاج حتى مغادرة أخر حاج لمشعر منى.

يشارك في أعمال البعثة كل من ناصر تركي، وأحمد إبراهيم وهشام أمين أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة، ومحمود عبد الرارق مدير عام النقل السياحي.

وقالت سامية سامي إن البعثة تابعت على مدار الساعات الماضية أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر منى للاطمئنان على أحوالهم والاستعداد لمغادرة منى، موضحة أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحى الخمس نجوم والاقتصادي، وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم.

وأشارت إلى أن هناك التزاما كبيرا من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج، مضيفة أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثيرا فى التخفيف علي الحجاج خاصة الفتوى بجواز الرجم على مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج.

وأكدت رئيس البعثة أن عملية تفويج الحجاج من مشعر منى تسير كما هو مخطط لها حتى الآن، معربة عن أملها أن تنتهي على خير للحجاج.

وأوضح ناصر تركي أن البعثة بذلت جهدا كبيرا لمتابعة أحوال الحجاج خاصة منذ تصعيدهم إلى جبل عرفات وحتى الآن، وسوف تستمر المتابعة حتى عودة أخر حاج إلى مصر بسلام.

وأضاف تركي أن حجاج السياحة بعد أن يعودوا من منى ستتفرق اتجاهاتهم، منهم من يعود إلى مصر بعد انتهاء الحج وزيارة المدينة ومنهم من يمكث في مكة عدة أيام، ومنهم من يتوجه إلى المدينة المنورة وسوف تقوم البعثة بمتابعتهم، مضيفا أن هناك تنسيق داخل البعثة وذلك لمتابعة حالة الحجاج ورصد أي قصور حدثت من مراكز خدمة الحجيج لاتخاذ الموقف المناسب لمعاقبة المقصرين.

وطالب أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال بغرفة شركات السياحة المصرية وعضو بعثة الحج السياحي في رسالة بعثتها الغرفة، جميع الشركات التي تعرض حجاجها لمشكلات خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى وعرفات بضرورة حصر تلك المشكلات وإبلاغ وزارة السياحة والآثار بها.

وأوضح أن البعثة لم تتلق أمس الخميس - ثاني أيام التشريق، أية شكاوى بخصوص نقص الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المستوي البري بمخيمات منى، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمات للحجاج على مدار اليوم وذلك في ضوء الاتصالات والمتابعة المستمرة بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بمخيمات حجاج المستوى الاقتصادي (البري والإقتصادي طيران) وبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وكيل أول وزارة السياحة.

وأكد هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة متابعة البعثة لعملية تفويج الحجاج حتى التأكد من مغادرة أخر حاج من شركات السياحة لمشعر منى، لافتا إلى أن الغرفة وجهت الشركات بالبعد بحجاجها عن الزحام خاصة في جسر الجمرات الذي شهد زحاما طوال يوم امس، وطلبت التشديد علي المشرفين بضرورة المحافظة علي راحة وسلامة الحجاج وزيادة عدد المشرفين خلال عمليات الرجم والتفويج.

ونوه أمين إلى أن الشركات استعدت لاستضافة الحجاج في الفنادق بمكة والمدينة بعد عودتهم من مشعر منى، والتي تشهد هذا العام تميزا لمختلف مستويات الحج الاقتصادي والخمس نجوم علي حد سواء وغالبيتها تقع فى الدائرة الأولى أمام الحرم المكى والمسجد النبوي الشريف.

وقال سيد خاطر إن البعثة تقوم بمتابعة الحجاج من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمكة المكرمة التي أصبحت على اتصال دائم على مدار الساعة باللجان الفرعية للبعثة وبمندوبي الشركات، مضيفا أن اللجان التى شكلتها بعثة الحج السياحى استطاعت حل المشاكل التي كانت تصل إليها ميدانيا.