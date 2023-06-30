إصابة فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي نابلس

جرح مواطن فلسطيني، وتعرض آخر للاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لقرية بورين جنوبي نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المواطنين.

وأكدت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أنها قدمت العلاج للمواطن الذي سقط خلال المواجهات ولآخر تعرض للاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس وقرية كفر قليل جنوبا، ودارت مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لها.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، يوم الاثنين الماضي، ما تسبب في سقوط مصابين.

وسبق أن وافقت حكومة الاحتلال، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حيث يقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي، هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.