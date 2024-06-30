رئيس صربيا: الغرب يستعد لصراع مسلح كبير

- ألكسندر فوتشيتش: يجري العمل والتحضير لنزاع مسلح كبير وشيك الحدوث في مناطق مختلفة من العالم



قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن هناك عدة دلائل تشير إلى أنه يجري العمل والتحضير لنزاع مسلح كبير وشيك الحدوث في مناطق مختلفة من العالم.

وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي»، عدّد الرئيس الصربي الدلائل على ذلك، ومنها المواجهة المرتقبة بين حزب الله وإسرائيل في الشرق الأوسط، واختيار رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس، المعروفة بتوجهاتها المعادية لروسيا لتشغل رئاسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، وكذلك شراء الدول الغربية والشرقية للأسلحة.

وأعلن رئيس صربيا في حديث تلفزيوني اليوم، أنه يكاد يكون من المستحيل تجنب وقوع اشتباك مسلح واسع النطاق بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى صراع كبير «سيشمل الغرب والشرق برمته» والذي يستعد له الجميع.

وأضاف: «لا توجد فلسفة كبيرة هنا، هذه أشياء واضحة ودقيقة لا لبس فيها. وعندما نتحدث عما يحدث في أوروبا، نجد مفوضية أوروبية ستكون مناهضة لروسيا بشكل جذري».

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي باختيار كالاس، لتكون مسئولة عن السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، «بعث إشارة لا لبس فيها، للحزم والقوة ومقاومة العدوان الروسي»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن موسكو سترد على الأمر بتأكيدها الاستعداد للقتال حتى النهاية بكل القوات والأسلحة المتاحة، قائلًا: «أعرف الوضع فيما يتعلق بالأسلحة، وأتلقى معلومات من وكالة المخابرات العسكرية ووكالة الأمن والمعلومات وجميع أجهزة المخابرات الشقيقة، وكيف يقوم كل طرف بالاستعداد وما الذي يجري في الواقع».

واستذكر الرئيس الصربي ما جاء في إحدى روايات تشيخوف: «إذا كان هناك سلاح معلق على الحائط في الفصل الأول من المسرحية، فمن المؤكد أنه سيطلق النار في الفصل الأخير».



