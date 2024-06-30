لوبان تحث اليمين المتطرف على الفوز بأغلبية في انتخابات الإعادة الفرنسية

حثت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان التحالف القومي على الفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات الإعادة المقبلة، بعد الأداء القوي لحزبها "التجمع الوطني" في الجولة الأولى من التصويت اليوم الأحد.

وقالت لوبان مساء اليوم الأحد: "أدعوكم للانضمام إلى تحالف الحرية والأمن والأخوة. احشدوا أنفسكم حتى ينتصر الشعب".

وذكرت لوبان أنه في السياسة، ليس هناك ما هو أكثر شيوعا من تغيير السلطة. وحذرت من الترويج الكاذب للخوف ضد حزبها.

ومن أجل الشروع في إعادة إعمار فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل فصاعدا ، سيتعين على الناخبين مساعدة التجمع الوطني على تحقيق الأغلبية المطلقة.

وقالت لوبان: "نشكر بصدق الناخبين ونرحب بهذه النتيجة كخطوة أولى نحو تغيير السياسة وكعلامة على الثقة التي تشرفنا وتلزمنا. لم يتم الفوز بأي شيء، الجولة الثانية حاسمة".