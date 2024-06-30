غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، عن القائمة التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش مساء غدًا الإثنين، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره الأهلي على ستاد الكلية الحربية، في السابعة من مساء غدًا الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش استبعاد 10 لاعبين، وهم، محمود كهربا، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي، بيرسي تاو، محمد كريستو، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، كريم الدبيس، كوكا.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع؛ كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، مجدي افشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم نيدفيد، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.