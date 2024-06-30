مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار

نفى الفنان محمود عبدالغفار مدير دار إقامة كبار الفنانين، ما تردد عن انتقال الفنانة عواطف حلمي للإقامة في الدار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مع خيري» الذي يُقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن عواطف لها دور خدمي وتطوعي كبير مع المقيمين في الدار.

وأوضح أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية طلب منها التواجد في الدار لاستكمال دورها التطوعي ومساعدتهم في الدار، كونها مصدر دعم نفسي كبيرا للمقيمين بالدار.

وأشار إلى أن عواطف رفضت الفكرة وقالت إن لديها منزلا وبالتالي يمكن أن يكون هناك من يستحق أكثر كما أنها تخوفت على مشاعر حفيدها الفنان نور خالد النبوي.

ولفت إلى أنه لا توجد أي نقابة أو أي جهة لديها دار رعاية تشبه دار إقامة كبار الفنانين، داعيا الجميع لمعاينة الدار ورؤية ما يتم تقديمه لكبار الفنانين.