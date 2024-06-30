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الساعدي القذافي: بوادر الحرب العالمية الثالثة بدأت تلوح في الأفق

الساعدي القذافي
الساعدي القذافي
وكالات
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 8:38 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 8:38 ص

أفاد الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، بأن بوادر الحرب العالمية الثالثة بدأت تلوح في الأفق، مشيرا إلى احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا واندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وأوضح الساعدي في تصريح عبر منصة "إكس" أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في الصراع الروسي الأوكراني، ولكنه قد يعقد الأمور في مناطق أخرى من العالم".

وأشار الساعدي إلى أن "تشكيل حكومة موحدة في ليبيا يمكن أن يحول دون نشوب صراع خارجي ناتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ويساهم في تجنب انقسام ليبيا".

وشدد على أن "السلام العالمي والمصالحة الوطنية في ليبيا هما الحاجة الملحة للجميع في الوقت الراهن".


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