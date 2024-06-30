سموتريتش: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، إن «خطة النظام الإيراني لتدمير إسرائيل تعتمد على إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ على بلاده من جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وشدد في تصريحات، نقلها موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأحد، على أنه «لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله اللبناني؛ لإخراجه من اللعبة وحرمانه من القدرة على أن يكون جزءًا من الخطة الإيرانية في السنوات المقبلة».

ونوه في الوقت نفسه، أن «الحرب مع لبنان سيكون لها ثمن»، قائلًا: «لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان، لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك».

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد «حزب الله» في لبنان، إلا أن جيش بلاده مستعد لحرب، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير قوله، أول أمس الجمعة، خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان: «نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائماً... نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها».

وأضاف: «إذا اختار (حزب الله) الحرب، نحن نعلم ما نفعله. إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب».

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تشمل أيضاً إيران والولايات المتحدة.