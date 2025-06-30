المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يحاصر أهالي غزة في 18% من مساحة القطاع

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يشهد تصعيدًا خطيرًا على المستويات كافة منذ فجر اليوم، مع قصف مكثف ونزوح قسري يضيق مساحة تواجد الفلسطينيين لأقل من 18% من مساحة القطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عشرات الشهداء الذين سقطوا منذ فجر اليوم، مشيرًا إلى المجزرة الكبيرة في منطقة الباقعة على شاطئ غزة التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأوضح أنّ الواقع الصحي في غزة يزداد سوءً مع نفاد معظم أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم قدرة الكادر الطبي على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والشهداء.

وأشار إلى أن عمل المستشفيات يقتصر على عدد قليل من المرافق القادرة على العمل ضمن إمكانيات محدودة.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية أصبحت مهددة بشكل حقيقي، مع تصاعد حالات النزوح القسري خاصة في مدينة غزة التي تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين من شمال القطاع، في ظل غياب أبسط مستلزمات الإيواء لهم.

ولفت إلى استمرار الاستهدافات في مناطق أخرى مثل دير البلح وجنوب القطاع، حيث يعاني القطاع الصحي من ضغوط هائلة بسبب القصف المتواصل ونقص الموارد.

ونوه بأن المنظمات الأهلية تعمل جنبا إلى جنب مع النظام الصحي لتقديم المساعدة الممكنة رغم شح المستلزمات الطبية وندرة الوقود الحيوي اللازم لتشغيل المستشفيات، مع تحذير من نفاد الوقود خلال أيام قليلة مما قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي بالكامل.

وأكد أن الاحتلال يمنع دخول الوقود إلى القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والصحي في ظل استمرار التصعيد العسكري، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة المدنيين في غزة.

