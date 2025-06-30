لقاح موديرنا للإنفلونزا وكوفيد يحقق الهدف مما يمهد الطريق لجرعة مركبة

قالت شركة موديرنا إن لقاحها التجريبي للأنفلونزا حقق أهدافه في مرحلة متأخرة من التجربة، مما يمهد الطريق لاستراتيجيتها الأوسع لبيع اللقاحات المركبة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن فعالية اللقاح كانت أعلى بنسبة 27% من لقاح الإنفلونزا المرخص للأشخاص البالغين 50 عاما وأكثر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. واشتملت التجربة على أكثر من 40 ألف بالغ من 11 دولة.

وهيأت النتيجة الساحة لموديرنا لعرض لقاح من جرعة واحدة يحمي من كوفيد والإنفلونزا.

وقالت جهات التنظيم الأمريكية مؤخرا للشركة إنهم بحاجة لإعلان بيانات بشأن فعالية لقاح الإنفلونزا -وليس بيانات فحسب عن الاستجابة المناعية- مما يؤخر الموافقة المحتملة للقاح المركب حتى العام المقبل.