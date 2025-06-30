بريطانيا: نقدر جهود تركيا الكبيرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها تركيا في سبيل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلاها، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بالعاصمة أنقرة.

وأضاف لامي أن مباحثاته مع فيدان تتزامن مع ظروف جيوسياسية مليئة بالتحديات.

وأشار إلى أن تركيا بذلت "جهودا كبيرة خاصة من أجل تحقيق السلام في حرب روسيا وأوكرانيا، ولإيقاف الهجمات الروسية".

ومضى قائلا: لقد عملت تركيا من أجل إحلال السلام في منطقة البحر الأسود، ومن أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي ننتظره منذ وقت طويل.

وعلى صعيد آخر، قال الوزير البريطاني إنه بحث مع نظيره التركي التطورات في قطاع غزة أيضا، مشددا على ضرورة "تخفيف وطأة المأساة الإنسانية" القائمة هناك ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين.

وأوضح أن سوريا كانت أيضا ضمن الملفات التي ناقشها مع فيدان في أنقرة، لافتا إلى وجود تعاون وثيق بين تركيا وبريطانيا في هذا الشأن.

- العلاقات التركية البريطانية

وبشأن العلاقات بين أنقرة ولندن، قال لامي إنه ومنذ توليه منصبه الحالي قبل عام واحد، يجري مباحثات كل شهر تقريبا مع نظيره التركي فيدان، مبينا أن هذا مؤشر على "التعاون الوثيق" بين البلدين.

إلى ذلك، قال إن اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة ولندن سترسخ التعاون القائم بين البلدين، مبينا أنه ينتظر بفارغ الصبر بدء المباحثات الثنائية بهذا الشأن خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة ستحمل في طياتها إمكانية تحقيق حجم تبادل تجاري يبلغ 28 مليار جنيه إسترليني.

واختتم بالقول: ستجتمع الأوساط الاقتصادية في تركيا وبريطانيا، وستعمل الشركات معًا، وسيكون ذلك مؤشرًا على التعاون القوي في المجال الاقتصادي بين البلدين وشعبيهما.