خارجية قطر: مستمرون في الضغط للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن «هناك نيات أمريكية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة، لكن هناك تعقيدات».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: «ليس هناك محادثات بشأن غزة، ولكن هناك اتصالات للوصول إلى صيغة للعودة للمفاوضات».

وأشار إلى استمرار قطر في الضغط من خلال الشركاء؛ للفصل ما بين المفاوضات بين إسرائيل وحماس، ودخول المساعدات إلى غزة.

وأكد أنه «من الصعب تقبل استمرار الخسائر البشرية في القطاع المحاصر، وكذلك استمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري»، قائلًا إن «التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى غزة».

وأمس الأحد، قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تعمل الآن على اتفاق مرتقب في قطاع غزة، يتضمن هدنة 60 يومًا، على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة «أون تي في» الفضائية، أن الأطراف الدولية - وعلى رأسها الولايات المتحدة - أصبحت أكثر إدراكًا واقتناعًا بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل هذه القضايا مترابطة، وأنه لا أمن واستقرار في هذه المنطقة بدون معالجة لُب الصراع في المنطقة وهو الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وذكر عبد العاطي، أن الرسائل واضحة كذلك إلى الجانب الإسرائيلي بأنه لا أمن أو استقرار لإسرائيل وفي المنطقة بدون معالجة القضية الفلسطينية والتوصل إلى حلول سلمية عادلة ودائمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تفهمًا من جانب الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة ضمانات واضحة لاستدامة وقف إطلاق النار.

وذكر أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 يناير، دون تدخل من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل توليها مهامها، معربًا عن تقديره لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك إلى تسوية شاملة.



