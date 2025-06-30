شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا حملات مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن تحرير 230 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز والمطاحن والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتحت إشراف الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استهدفت الحملات التفتيشية عدداً من المراكز بالمحافظة، منها قنا، أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، دشنا، قوص، وقفط، حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم إمساك السجلات، والتوقف عن الإنتاج دون مبررات قانونية.

كما شملت الحملة تفتيش المطاحن والمخازن التابعة لها، وسحب عينات من القمح والدقيق والنخالة لتحليلها، إضافة إلى مراجعة أرصدة مستودعات الدقيق البلدي المدعم ومدى الالتزام بالأسعار الرسمية.

وفي قطاع السلع التموينية، تم تحرير مخالفات بحق عدد من محال البقالة ومنافذ مشروع "جمعيتي" لعدم الإعلان عن الأسعار، مع المرور على الأسواق العامة لمراقبة توافر السلع الأساسية والتزام التجار بالضوابط التموينية.

وشهدت الحملة كذلك تفتيش محطات الوقود ومراجعة عدادات الضخ وتوافر المواد البترولية، إلى جانب مستودعات البوتاجاز لمتابعة أرصدة الأسطوانات والتحقق من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية عبر الشراء العشوائي.

وأكد حسن القط، مدير مديرية التموين بقنا، أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، مشددًا على استمرار الحملات بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، وداعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 19588 أو بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.