مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقليوب

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، حيث تبين أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة لمشرحة مستشفى قليوب، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولم تتأثر حركة القطارات واستمرت بدون توقف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامة التحقيق.