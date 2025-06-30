مجموعة الصافي تدرس مع شاومي الصينية تصنيع الأجهزة المنزلية محليا والتوسع في تصنيع الهواتف

• حجم الطاقات الانتاجية لهواتف شاومي في مصر بلغت 10 ملايين طن سنويا

• المجموعة تعتزم تصدير هواتف وتلفزيونات شاومي إلى دول الشرق الأوسط

تستهدف مجموعة الصافي إضافة خطوط إنتاج جديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي، لزيادة نسبة التصنيع المحلي لهواتف شاومي إلى 65% مقارنة بـ 45% حاليا، بحسب تصريحات إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي في مؤتمر صحفي اليوم.

وأضاف عادل أنهم يدرسون أيضًا مع الشركة الصينية إنتاج الأجهزة المنزلية محليا بمصنع الصافي في مصر، ويدرسون كذلك تصدير هواتف وتلفزيونات شاومي إلى دول الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن حجم الطاقات الانتاجية لهواتف شاومي في مصر بلغت 10 ملايين طن سنويا.

وأوضح مدير عام مصنع الصافي أن لديهم نحو 12 خط إنتاج الهواتف و و6 خطوط تلفزيونات شاومي باستثمارات تبلغ حوالي 80 مليون دولار. وقد بدأوا إنتاج التلفزيونات العام الماضي ويصل إنتاجهم حاليًا إلى 500 ألف وحدة سنويًا.

وأشار عادل إلى أنهم يعملون على بدء تصنيع الشواحن بنسبة 100% في مصر.

وتعتبر مجموعة الصافي الوكيل الحصري لجميع منتجات شاومي في السوق المصري منذ عام 2010.

وفي عام 2023، أعلنت مجموعة الصافي عن شراكة مع شركة شاومي الصينية لإنشاء أول مصنع لتصنيع هواتف شاومي في مصر والشرق الأوسط.

من جانبه، قال ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الصافي، إن "مصنع الصافي يضم 25 خط إنتاج متخصصًا، منها 18 خط إنتاج خاص بمنتجات شاومي، يتضمن 6 خطوط لشاشات التلفزيون، و12 خطًا للهواتف الذكية،، وخط واحد للكرتون ومواد التعبئة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خطوط الإنتاج الجديدة الساعات الذكية، أجهزة الراوتر، الكاميرات المتطورة، والسماعات، مما يعزز تنوع منتجاته وقدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة."