تجديد حبس المتهم بقتل والدته في بني مزار بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تجديد حبس المتهم (أ. ص - 32 عامًا)، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته ودفن جثمانها في أرض زراعية مجاورة للقرية، على خلفية خلافات أسرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثمان سيدة تُدعى (ز. ع - 52 عامًا)، مدفونة في أرض زراعية بقرية شمس الدين التابعة إداريًا لمركز بني مزار.

وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن من التحريات أن نجلها ارتكب الجريمة وقام بدفنها في الأرض الزراعية المملوكة للأسرة، عقب نشوب خلافات عائلية بينهما.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما تم تحرير محضر رسمي بالحادث.