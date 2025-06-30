مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية أوهايو

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لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة، الاثنين، كانت تقلهم بعد دقائق من إقلاعها في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان، أنّ الطائرة من طراز "سيسنا 441" وتحطمت دقائق من إقلاعها من مطار يونغستاون-وارن.

وبحسب البيان لقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم، وعددهم 6 أشخاص.

ولم تكشفت السلطات الأمريكية عن أسماء القتلى، إلا أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وأفادت السلطات بوجود 3 منازل بالقرب من موقع تحطم الطائرة، وأشارت إلى أنه تم تفادي وقوع مأساة أكبر بكثير لعدم تحطم الطائرة فوق المباني السكنية.