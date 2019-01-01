جندي أفغاني يقتل آخرين أمريكيين بجنوب أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مسؤول، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين أمريكيين على يد جندي أفغاني بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وقال أحمد صديق المتحدث باسم فيلق اتال 205 العسكري، إن فردا بالجيش الأفغاني فتح النار على جنود أمريكيين داخل قاعدة عسكرية في منطقة شاه والي كوت.

وأضاف أن الجندي الأفغاني أصيب في الواقعة، ويتلقى العلاج حاليا.

وأكدت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، مقتل الجنديين الأمريكيين.

ولم يفصح الناتو عن مزيد من التفاصيل حول هوية الجنود أو مكان حدوث الواقعة.

ويذكر أن 12 جنديا أمريكيا لقوا حتفهم في أفغانستان منذ بداية هذا العام.