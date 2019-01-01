وفد من البنك الأهلي المصري يزور مستشفى بني سويف الجامعي

تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وفي إطار التنسيق المستمر بين الجامعة والبنك في مجال خدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة.



استقبل شريف عبد المنعم مدير عام المستشفى الجامعى والدكتور هشام بشري نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع السابق و الدكتور محمد شعبان نائب مدير عام المستشفى وفدًا رفيع المستوى من قطاع الدعم المؤسسي والمجتمعي بالبنك الأهلي برئاسة عبير جويلي ، ضم الوفد عددًا من القيادات بالبنك حيث قام الدكتور شريف عبد المنعم باطلاع الوفد على آخر التجديدات التي تمت بالمستشفى والأقسام الجديدة منها قسم عمليات الطوارئ بالمستشفى والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى من الأجهزة الطبية الحديثة وزيادة غرف العمليات وذلك لسرعة الانتهاء من لست العمليات المؤجلة.



كما قام الوفد بزيارة وحدة مناظير البطن والجهاز الهضمي وقد صرح سيادته أن الهدف من الزيارة هو تخصيص مبلغ من البنك الأهلي بناء على مقترح من المستشفى لتمويل إنشاء وحدة الحروق، وإضافات في البنية التحتية للمستشفى في الغازات و الكهرباء و خلافه بالإضافة إلى تمويل شراء وحدات مناظير جهاز هضمي علي احدث مستوي و اجهزة موجات صوتية بالمنظار لأول مرة.