 مصطفى حجاج يطرح «جرح بعد جرح» ثاني أغاني ألبومه الجديد - بوابة الشروق
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مصطفى حجاج يطرح «جرح بعد جرح» ثاني أغاني ألبومه الجديد


نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 2:08 ص
طرح المطرب مصطفى حجاج، ثانى أغانى ألبومه الجديد "هتزهزه" بعنوان "جرح بعد جرح" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة عبد الهادى وهندسة صوتية هانى محروس.

والألبوم يضم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يطرحها على شكل أغاني سينجل، على مدار 10 أسابيع، حيث يطرح كل أسبوع أغنية، وطرح الأسبوع الماضي أغنية "آة ياحنان" وحققت مليون مشاهدة حتي الآن.

وتعاون «حجاج» من خلال ألبوم «هتزهزه»، مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين من بينهم، أمير محروس، وعزيز الشافعي، ووسام عبد المنعم، وبلال سرور، ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي، وعنتر هلال، ومحمد يحيى، وتوما، وياسر نور.


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